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Ни один президент РФ не вернет Крым и нужно снять санкции - экс-канцлер Германии

04.05.2020 / 14:43
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который является главой совета директоров "Роснефти", в очередной раз предложил снять санкции из России, введённые за ведение гибридной войны в Украине и аннексии Крыма.

 Об этом шла речь в интервью Шредера газете Tagesspiegel.

По его словам, во времена коронакризиса нужно больше сотрудничества.

"Не годится, что мы продолжаем поддерживать санкции против России. С одной стороны, они вызывают исторические воспоминания в России, а с другой - не меняют российскую политику… Особенно сейчас, когда мы вступаем из-за коронакризиса в трудные экономические времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции должны исчезнуть", - сказал экс-канцлер Германии.

Журналист отметил, что санкции являются ответом ЕС на аннексию Крыма и нарушение международного права, на что Шредер ответил:

"Тот, кто думает, что санкциями можно заставить Россию что-то сделать, тот ошибается. Ни один российский президент никогда не вернет Крым Украине. Это реальность", - заявил он.

Кроме того, он сказал, что мир на Донбассе возможен только при условии федерализации Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму при странных обстоятельствах продолжают погибать российские чиновники. За несколько лет в Крыму погибли четыре и исчезли еще два чиновника.

Источник

санкции, Крым, Германия, РФ, Герхард Шредер
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