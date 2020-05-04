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Епископ УПЦ объяснил, как проявляется мужество в христианстве

04.05.2020 / 15:10
Епископ УПЦ объяснил, как проявляется мужество в христианстве
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр информации УПЦ
Иерарх УПЦ рассказал о проявлениях смелости женщин, которые описан в Евангелие

Слово «мужество» имеет «мужское» происхождение, но оно применимо не только к мужчинам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Большинство наших женщин, сестер, матерей, жен – смелые, сильные и верные. И сегодня многие из них являют пример веры Богу и бесстрашия перед лицом испытаний.

Многим кажется, что по-настоящему мужественным, смелым, бесстрашным может быть только мужчина. А женщина… Она слабая, беззащитная, пугливая. Однако, история очень часто говорит нам об обратном», - рассказал епископ Виктор.

Он напомнил, как согласно Евангелию, мужчины не всегда проявляли мужество.

«Мужчины могут быть трусливыми. Вспомним, что никто из учеников Христа, кроме апостолов Петра и Иоанна, не пошел за Ним во двор к Анне и Каиафе. Никто из них, кроме Иоанна, не стоял у креста.

Мужчины могут быть слабыми. Ведь никто, кроме Петра, не попытался защитить Спасителя.

Мужчины могут бояться. Вспомним апостолов, которые после смерти Христа «страха ради иудейска» боялись выйти на улицу, дабы не оказаться преданными смерти.

А ещё мужчины могут быть предателями. И могут предать своего Учителя, как это сделал Иуда, или просто отказаться от него, как это сделал Петр», - сказал архиерей.

Иерарх УПЦ рассказал о проявлениях смелости женщин, которые описан в Евангелие.

«А вот женщины… Они могут быть смелыми. И пойти ночью к могиле своего Учителя зная, что фарисеи и книжники «дышат злобой» и ищут Его учеников.

Женщины могут быть сильными. И взять сто литров ароматных масел, чтобы помазать Тело умершего на кресте Господа.

Они могут быть бесстрашными. И несмотря на римскую стражу, на когорту воинов и на возможную смерть – все равно пойти, чтобы исполнить свой долг перед Учителем.

В конце концов, женщины могут быть верными. Ведь, ни одна из них не предала Христа, а первые слова «Христос Воскрес!» были произнесены женщиной», – подытожил владыка Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор (коцаба)
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