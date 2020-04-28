Вопрос назначения Саакашвили повис в воздухе: в повестке Рады пока нет

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 27 апреля

Прямая речь: "На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, инициированная парламентом (мы сейчас ее формируем), там нет этого вопроса. Но я не исключаю, что по инициативе Офиса президента могут быть добавлены кадровые вопросы".

На вопрос журналистки, есть ли сейчас голоса за назначение Саакашвили, Арахамия сказал, что не было нового заседания фракции "Слуга народа", поэтому ответить сейчас нельзя.

Прямая речь: "Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, потому что сейчас все в разъездах. Почти все депутаты в регионах, поэтому мы не можем сейчас сказать, есть голоса или нет".

Напомним: 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Михеилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и тот согласился.

На встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.

В "слуг" пока не хватает голосов, чтобы самостоятельно назначить Саакашвили на должность. В ОПЗЖ уже заявили, что не поддержат эту кандидатуру. "Батькивщина" же утвердительного ответа о позиции во время голосования пока не предоставила.

Председатель фракции правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили не исключил осложнение дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства.

Арахамия в то же время на позицию Грузии отреагировал следующим образом: Ни одна страна не может нам указывать, кого назначать на должности.

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