Наместник Киево-Печерской лавры выписался из больницы

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел выписался из Александровской больницы в Киеве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, наместник Лавры возвращается в обитель.

Вместе с наместником в Лавру возвращаются шестеро монахов и послушников, прошедших лечение от коронавирусной инфекции в столичных больницах. В пресс-службе монастыря сообщают, что «состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний».