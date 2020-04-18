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Наместник Киево-Печерской лавры выписался из больницы

18.04.2020 / 18:13
Наместник Лавры возвращается в обитель

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел выписался из Александровской больницы в Киеве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, наместник Лавры возвращается в обитель.

Вместе с наместником в Лавру возвращаются шестеро монахов и послушников, прошедших лечение от коронавирусной инфекции в столичных больницах. В пресс-службе монастыря сообщают, что «состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний».

Источник: Inpress.ua
церковь, Лавра, УПЦ
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