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Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину

18.04.2020 / 15:14
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
Скрин Источник: Центр информации УПЦ
Согласно Преданию, если Благодатный огонь сошел, Господь благословил еще один год жизни миру и всем людям на земле

Официальная делегация Украинской Православной Церкви направляется в Украину из Иерусалима, чтобы доставить Благодатный огонь, который сошел в храме Гроба Господня сегодня в 13.50 по киевскому времени.

Как сообщает Центр информации УПЦ, после схождения Благодатного огня была зажжена лампада, которую представители Иерусалимской Патриархии в сопровождении полиции доставили в аэропорт Бен-Гурион и передали представителям официальной делегации УПЦ. Члены делегации не покидали борт самолета, выполняя карантинные меры Израиля.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия официальную делегацию Украинской Православной Церкви возглавил глава Административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Барышевский Виктор (Коцаба). Также в состав делегации вошли епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук), генеральный директор компании «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин. Прибытие Огня в Украину ожидается около 18.00-19.00.

Сразу после прибытия в международный аэропорт Борисполь Благодатный огонь будет доставлен в Свято-Воскресенский (Афганский) храм, который находится справа от въезда на монастырскую территорию Киево-Печерской лавры. Там представители епархий Украинской Православной Церкви, при соблюдении всех карантинных мер, получат Благодатный огонь и отвезут его в храмы во все уголки Украины.

*** Согласно Преданию, если Благодатный огонь сошел, Господь благословил еще один год жизни миру и всем людям на земле. По свидетельству апостолов и святых отцов, впервые Божественный Свет осветил Гроб Господень после Воскресения Христа. Первым свидетелем чуда стал апостол Петр. Первые упоминания о схождении Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова датируются IV веком.

Источник: Inpress.ua
Благодатный огонь, УПЦ
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