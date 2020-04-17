Количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба организации.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", - подчеркнул Чижиков.

"В первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена ​​на время карантина - это около 1 млн человек. Всего в "остановленных" отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения", - говорится в сообщении.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение", - добавил Чижиков.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составляет 9,3 млрд грн.

Напомним: по состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

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