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В УПЦ собрали ссылки на лучшие источники в интернет, где будут транслировать пасхальные богослужения-онлайн

16.04.2020 / 18:19
В УПЦ собрали ссылки на лучшие источники в интернет, где будут транслировать пасхальные богослужения-онлайн
Онлайн трансляция Источник: Центр информации УПЦ
На Пасху все православные, которые из-за ограничений, связанных с карантином, останутся дома, смогут молиться на богослужении и ощутить пасхальную радость

В храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в связи с пандемией коронавируса организованы онлайн трансляции богослужений, для того, чтобы верующие смогли молиться дома.

Как сообщает Центр информации УПЦ, онлайн-трансляции проходят на Youtube каналах и страницах социальных сетей епархий Украинской Православной Церкви.

На Пасху все православные, которые из-за ограничений, связанных с карантином, останутся дома, смогут молиться на богослужении и ощутить пасхальную радость.

«Мы делаем все, чтобы те, кто не сможет быть в эту ночь в храме, прикоснулись к пасхальной радости. Уже сейчас ведутся прямые трансляции, онлайн-трансляции, со многих храмов Украинской Православной Церкви. Конечно, это не полноценное участие, которого бы хотелось нашим верующим, но, учитывая сложную ситуацию, мы должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство, это еще гражданский долг каждого из нас», - отметил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Прямые эфиры и записи богослужений доступны:

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра

Свято-Успенская Почаевская лавра

Свято-Успенская Святогорская лавра

Киевская духовная академия и семинария

Одессская епархия

Запорожская епархия

Винницкая епархия

Житомирская епархия

Херсонская епархия

Список епархий будет пополняться на официальной странице Центра информации УПЦ в Facebook и Instagram.

Как сообщалось ранее, в ночь с 18 на 19 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Пасхальные богослужения УПЦ покажет ряд украинских телеканалов, начало: 23.00 - телеканал «Интер»; 23.10 - телеканал «Украина»; 23.30 - телеканал «Глас».

Источник: Inpress.ua
упц
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