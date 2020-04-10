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Из ГБР уволили заместителей времен Трубы Варченко и Буряка – источники

10.04.2020 / 16:15
Новое руководство уволило из Государственного бюро расследований двух бывших заместителей директора Ольгу Варченко и Александра Буряка.

Об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах.

По данным источников УП, новое руководство уволило Варченко, Буряка и еще минимум 15 следователей.

"Президент утвердил новую организационную структуру. На основании нее была разработана новая "штатка". Поэтому с марта все были уведомлены об увольнении", - сообщил один из источников, близкий к нынешнему и.о. директора ГБР.

Другой собеседник добавляет, что Варченко не нашла общего языка с первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым.

По данным УП, после освобождения из ГБР Варченко получила должность в Главном следственном управлении Нацполиции.

"Варченко пошла в следствие. Просто на реальную работу, без интриг. Хотя понижение для нее дикое. Вместе с ними с ГБР уволили несколько десятков следователей, кто там теперь работать будет, не ясно", - рассказал собеседник УП в МВД.

Почему это важно: при формировании ГБР Ольгу Варченко считали креатурой главы МВД Арсена Авакова.

Напомним: 3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Наряду с различными нововведениями, закон приводит к увольнению Трубы.

Закон вступает в силу на следующий день после того, как будет опубликован с подписью президента. Тогда же досрочно прекращаются полномочия Трубы и его заместителей: Ольги Варченко и Александра Буряка.

Бюро из центрального органа государственной власти, подотчетного Кабмину, станет правоохранительным органом по президентской вертикали. Глава государства будет утверждать структуру ГБР, положение о Совете общественного контроля и порядок его формирования.

При этом глава Госбюро станет более самостоятельным. Сейчас часть руководящих полномочий директор делит со своими заместителями. Новые изменения сделают директора единоличным главой.

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $ 150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116.

Источник

ГБР, Буряк, Варченко
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