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В Киеве задержали мужчину, который ограбил храм УПЦ

09.04.2020 / 20:56
В Киеве задержали мужчину, который ограбил храм УПЦ
Место проишествия Источник: Центр информации УПЦ
Преступником оказался ранее уже судимый за грабеж 38-летний киевлянин

В столице задержали мужчину, который ограбил храм в честь преподобного Феодосия Черниговского Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины, мужчина украл около 3 тыс гривен из ящика для пожертвований и был задержан спустя несколько часов после кражи.

«Просмотрев видео с камер наблюдения, мы идентифицировали правонарушителя, ведь человек уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Работники уголовного розыска немедленно начали поиски фигуранта и через несколько часов задержали его», – сообщил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Преступником оказался ранее уже судимый за грабеж 38-летний киевлянин. Он признался в совершении кражи из храма, и теперь правоохранительные органы проверяют, не причастен ли он к другим подобным преступлениям на территории района.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за совершение грабежа в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Источник: Inpress.ua
упц
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