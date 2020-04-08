Войти | Зарегистрироваться
17:07

среда,
08 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Волыни представители духовенства и власти разработают рекомендации по празднованию Пасхи в условиях карантина

08.04.2020 / 15:43
На Волыни представители духовенства и власти разработают рекомендации по празднованию Пасхи в условиях карантина
Волынская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Во встрече приняли участие представители облгосадминистрации, волынской нацполиции и руководители религиозных организаций области

На Волыни представители духовенства и власти разработают совместные рекомендации по празднованию Пасхи в условиях карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, викарный архиерей Волынской епархии епископ Камень-Каширский Афанасий и благочинный городского округа протоиерей Александр Богданов приняли участие во встрече в Волынской областной государственной администрации, посвященной празднованию Воскресения Христова в условиях карантина в связи с коронавирусом.

Во встрече приняли участие представители облгосадминистрации, волынской нацполиции и руководители религиозных организаций области.

Заместитель начальника ГНУП в Волынской области Сергей Козак отметил, что ограничительные меры в период карантина, принятые Кабмином, касаются и проведения религиозных обрядов. Поэтому полиция готова совместно с представителями духовенства и исполнительной власти разработать алгоритм действий в период грядущих Пасхальных праздников.

«В условиях нынешней ситуации предлагаем все религиозные обряды провести без участия прихожан. Освящение вербы и пояса осуществлять на улице с соблюдением всех рекомендаций представителей здравоохранения, с использованием средств индивидуальной защиты», – сказал замначальника управления полиции Виталий Тортина.

Рабочая группа Волынского Совета Церквей разрабатывает общие рекомендации проведения Пасхальных праздников. Рекомендации будут размещены на официальном сайте Волынской облгосадминистрации и предоставлены СМИ для информирования населения.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.