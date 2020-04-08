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Заработало мобильное приложение для мониторинга самоизоляции

08.04.2020 / 11:46
Министерство цифровой трансформации сообщил о запуске мобильного приложения "Дий Дома" для мониторинга режима обязательной самоизоляции.

В частности, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

В случае игнорирования этого режима Нацполиция вправе наложить штраф, уточнили в пресс-службе Минцифры.

Согласно информации ведомства, приложение "Дий Дома" в течение 14 дней будет посылать зарегистрированным пользователям до 10 push-сообщений в день. В ответ на них необходимо будет сделать свое фото, при осуществлении которого будет включаться считывание геолокации устройства, на котором установлено приложение.

Приложение "Дий Дома" устанавливается на мобильный телефон пользователя только в том случае, если работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля установили, что человек нуждается самоизоляции, говорится в сообщении.

Такого человека регистрируют в соответствующей информационной системе как такого, который нуждается в самоизоляции. На мобильный телефон ему присылают sms-сообщение со ссылкой для установки программы.

После установки программы пользователь должен авторизоваться с помощью номера телефона, по которому его внесли в соответствующий реестр лиц, нуждающихся в карантине. Подтверждение номера телефона происходит с помощью sms-сообщение с паролем для входа.

Следующим шагом пользователь заполняет информацию о месте самоизоляции. После того как человек подтвердил свое прибытие в место изоляции, он делает и направляет после оповещения свое фото через соответствующую функцию в приложении. Сообщение о необходимости сделать фотоподтверждение приходит человеку в случайном промежутке времени. Фото, которые человек направляет во время карантина, проверяют на соответствие с помощью искусственного интеллекта.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает у себя в телеграм-канале, что Google уже опубликовал приложение. Apple еще на модерации.

Ранее агентство раздало новость, что неиспользование мобильного приложения для контроля режима обсервации и самоизоляции будет облагаться штрафами.

В ней в частности цитировался министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

"Если будет нарушен режим карантина, а не использование приложения по сути будет нарушением режима карантина, уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить".

Напомним: согласно постановлению Кабинета министров от 11 марта 2020 года №211, если человек нарушает условия обязательной самоизоляции, его могут привлечь к административной ответственности, предусматривающей штраф от 17 тыс. грн или уголовную ответственность.

Кабинет министров обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 гола разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами, нуждающимися в указанных противоэпидемических мерах.

Источник

коронавирус, мобильное приложение, карантин, самоизоляция
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