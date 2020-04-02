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Священники УПЦ объехали Житомир с иконой апостола Иакова, молясь о прекращении пандемии

02.04.2020 / 12:17
Священники УПЦ объехали Житомир с иконой апостола Иакова, молясь о прекращении пандемии
Житомирская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священники осенили каждый въезд в Житомир и окропили святой водой

Священники Украинской Православной Церкви объехали Житомир с иконой апостола Иакова, брата Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, священники молились о прекращении пандемии коронавируса.

Духовенство Свято-Иакивливського храма совершили объезд города с молебном и чтением акафиста Божией Матери «Скоропослушница», которую особо почитают в этом храме. Еще отцы взяли с собой в крестный ход образ святого апостола Иакова.

Священники осенили каждый въезд в Житомир и окропили святой водой. Во время движения также был совершен молебен против распространения пандемии.

Источник: Inpress.ua
Житомир, УПЦ
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