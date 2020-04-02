Войти | Зарегистрироваться
09:54

четверг,
02 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов

02.04.2020 / 09:01
Карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов
Кабинет министров 1 апреля решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина

Дословно: "Во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 года на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

-пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

-перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

-пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

-посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

-посещение спортивных и детских площадок;

-проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления".

В КМУ отметили, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Отметим, что на заседании 1 апреля чиновники поддержали проект постановления, но с условием доработки в течение суток и с учетом всех юридических и технических правок и предложений омбудсмена Людмилы Денисовой.

Кроме того на совещании у президента Владимира Зеленского 1 апреля обсуждали возможность режима "все в масках" с 6 по 24 апреля.

Источник 

Кабмин, коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 апреля
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.