Войти | Зарегистрироваться
12:35

среда,
01 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Доступен адаптированный текст службы «Стояние Марии Египетской» для домашнего чтения

01.04.2020 / 11:58
Доступен адаптированный текст службы «Стояние Марии Египетской» для домашнего чтения
Фото из открытых источников Источник: patriarchia.ru
Последование подготовлено при участии мирян из Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции для совершения молитв в условиях карантина

В сети доступен адаптированный текст службы «Стояние Марии Египетской» для домашнего чтения.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Последование подготовлено при участии мирян из Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции для совершения молитв в условиях карантина.

Текст службы в формате pdf доступен здесь.

Утреня четверга, которую называют «Стояние Марии Египетской» или «Мариино стояние», совершается в храмах один раз в году, в среду вечером на пятой седмице Великого поста. В этом году – 1 апреля. Это продолжительное богослужение, во время которого прочитывается целиком Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской – святой подвижницы, пустынницы, которая является образцом покаяния.

Источник: Inpress.ua
служба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 апреля
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.