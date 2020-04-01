Ермак о покупке Mercedes перед карантином: так совпало

Об этом Ермак заявил на онлайн-брифинге 31 марта

Прямая речь: "Я давно планировал сменить автомобиль, но сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то такие вещи, ни на семью, ни на себя. Поэтому действительно я продал старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с этими событиями в нашей стране.

Все, что касается финансов, за сколько, где – это все отражено в моей декларации. Она открыта, можно проверить".

Ермак также добавил, что он отказался от служебных автомобилей и от государственной охраны.

По его словам, он первый руководитель Офиса президента, который не имеет государственной охраны, потому что она ему "не нужна".

Ермак заявил, что он "честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину нашей страны".

Напомним: глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz за 2,97 миллиона гривен.

11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал декларацию после того, как президент Владимир Зеленский назначил его на должность.

В Украине с 12 марта по 24 апреля ввели карантин из-за коронавируса.

25 марта Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску внефракционного нардепа Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за неподачи Андреем Ермаком декларации как кандидата на пост главы ОПУ.

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