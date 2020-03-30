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Зеленский: предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки населения и бизнеса

30.03.2020 / 15:46
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в рамках пересмотра бюджета на 2020 год предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки различных категорий населения и бизнеса.

"Отдельно предлагается создать понятный и прозрачный стабилизационный фонд. Средства из него будут направлены, в частности, на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, людей, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу, и на помощь украинскому бизнесу", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье, 29 марта.

Зеленский отдельно отметил решение партии "Слуга народа" полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать эти средства на нужды украинских медиков, он призвал и другие политические силы поступить так же.

"В общем, мы все должны понять – полностью обойтись без сокращений бюджета нам не удастся. И сегодня так поступает большинство стран мира. Давайте рассматривать и это, и все ограничения изоляции как временные неудобства", - указал он.

Источник

коронавирус, Зеленский, стабилизационный фонд
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