Священники УПЦ обвезли вокруг Балты ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского

В Одесской области 18 марта священники Украинской Православной Церкви обвезли вокруг Балты ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского.

Крестный ход состоялся в день обретения мощей святого, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Балтской епархии.

Сопровождавшие святыню клирики читали молитву святителю Луке и окропляли местность освященной водой.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – всемирно известный хирург, ученый, архиерей, исповедник. Родился в Керчи 27 апреля 1877 года. Получив медицинское образование, занимался хирургической практикой и научными исследованиями, активно участвовал в церковной жизни. Принял сан и монашество в Ташкенте, в 1923 году тайно рукоположен во епископа. Претерпел за веру аресты, пытки, 11 лет провел в ссылках. С 1946-го управлял Крымской епархией. Умер 11 июня 1961 года. В 2000-м прославлен как исповедник в сонме новомучеников и исповедников Российских. Святые мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя.