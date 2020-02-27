Войти | Зарегистрироваться
18:49

четверг,
27 февраля
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

В Грузии первый случай коронавируса: зараженный приехал из Ирана

27.02.2020 / 17:59
Министр здравоохранения Грузии заявила, что в стране подтвержден первый случай заболевания новым коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi 2.

По словам главы грузинского Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Екатерины Тикарадзе, первый случай коронавируса зафиксировали у гражданина, который приехал из Ирана через Азербайджан. Симптомы у него обнаружили на границе.

Сейчас пациент в возрасте около 50 лет находится в инфекционной больнице, сообщила Тикарадзе. Состояние его здоровья стабильное, угрозы жизни нет.

Как пишет агентство "Новости-Грузия", мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Соответствующие службы Министерства здравоохранения уже начали устанавливать маршрут передвижения инфицированного, чтобы выявить все возможные контакты.

Власти Грузии усиливают меры в связи с распространением коронавируса в мире.

Вслед за приостановлением авиасообщение с Китаем Грузия отменила и прямые рейсы с Ираном. По решению правительства на две недели будет закрыта граница Грузии с Азербайджаном.

Источник

коронавирус, Грузия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.