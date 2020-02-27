В Грузии первый случай коронавируса: зараженный приехал из Ирана

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi 2.

По словам главы грузинского Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Екатерины Тикарадзе, первый случай коронавируса зафиксировали у гражданина, который приехал из Ирана через Азербайджан. Симптомы у него обнаружили на границе.

Сейчас пациент в возрасте около 50 лет находится в инфекционной больнице, сообщила Тикарадзе. Состояние его здоровья стабильное, угрозы жизни нет.

Как пишет агентство "Новости-Грузия", мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Соответствующие службы Министерства здравоохранения уже начали устанавливать маршрут передвижения инфицированного, чтобы выявить все возможные контакты.

Власти Грузии усиливают меры в связи с распространением коронавируса в мире.

Вслед за приостановлением авиасообщение с Китаем Грузия отменила и прямые рейсы с Ираном. По решению правительства на две недели будет закрыта граница Грузии с Азербайджаном.

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