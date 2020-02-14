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Митрополит Антоний рассказал о значении праздника Сретения

14.02.2020 / 15:39
Митрополит Антоний рассказал о значении праздника Сретения
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Управляющий делами УПЦ рассказал о главной встрече каждого человека

Сретение Господне - один из самых радостных праздников, который замыкает круг зимних празднований, и с ним всегда связано ожидание скорого прихода весны, надежды на новую жизнь, перемен к лучшему. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Сретение - граница между Ветхим и Новым Заветами. Настало, наконец, время, когда Ветхий Завет с его прообразами и обрядовыми установлениями должен уйти, уступив место новозаветным свершениям. Праведный Симеон в молитве "Ныне отпущаеши" исповедует радость по поводу окончания длительного времени ожидания», - сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ рассказал о главной встрече каждого человека.

«Сретение - это еще и напоминание о нашей личной встрече с Богом, которая должна состояться в жизни каждого из нас. Мы живем в ожидании этой встречи, и в Церкви мы находим все, что приближает эту радость, делает ее реальностью, дает нам силы на новую жизнь в единстве с Богом, в мире и единомыслии с ближними», - отметил архиерей. 

Митрополит Антоний напомнил, что с праздником Сретения Господня связана традиция освящать в храмах свечи.

«Очевидно, она возникла в ознаменование слов праведного Симеона Богоприимца, который называет Богомладенца "Светом во откровение языков" (Лк. 2, 30-31). Принесенные в этот день домой сретенские свечи возжигают во время домашних молитв. Но главное для нас в этот день - посетить храм, исповедаться, причаститься и от всей души помолиться Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери за себя и своих близких, за мир в Украине», - подчеркнул он.

Владыка Антоний поздравил всех православных верующих «с этим замечательным праздником и желаю мирного неба над головой и духовной радости в душе. Пусть все надежды на лучшее сбудутся, а наши близкие будут здоровы. Пусть Бог хранит наш народ и "благословит люди Своя миром" (Пс. 28:11)».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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