Митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века

Церковное возрождение конца ХХ века стало возможным благодаря молитвам, которые возносят святые новомученики и исповедники.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на открытии международной научной конференции на тему «Церковь мучеников: Гонение на веру и Церковь в ХХ веке».

«Мне представляется очень удачным, что конференция приурочена ко дню памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского. Мы собрались в Киево-Печерской лавре совсем недалеко от того места, где был расстрелян священномученик Владимир. Именно здесь, в Лавре, почивают его святые мощи. Священномученик Владимир стал первым из иерархов […], принявших мученический венец после революционных потрясений 1917 года. Потому его нередко именуют первомучеником ХХ века. Безропотно, с молитвой на устах он принял смерть от рук своих палачей. В этой ужасной и вместе с тем величественной смерти можно видеть образ существования нашей Церкви в годы гонений. Церковь Христова мужественно и с глубокой молитвой к Богу приняла свой крест», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал, что в Церкви особо почитают новомучеников.

«Коммунистическая идеология, объявившая войну религии, стала официальной доктриной не только в Советском Союзе, но и в ряде других стран мира. В результате на Церковь Христову обрушились новые гонения, превзошедшие по масштабам гонения первых веков. Сегодня для нас мученики – это не только свидетели первых веков христианства, но и те, кто жил относительно недавно, в непростом двадцатом веке.

В нашей Церкви уже сформировалась традиция особого почитания новомучеников и исповедников двадцатого века. Церковное празднование в честь новых мучеников за веру было впервые установлено еще в 1918 году. После того, как в Киеве 7 февраля 1918 года был зверски убит митрополит Владимир (Богоявленский), Поместный Собор, который работал тогда в Москве, уделил особое внимание началу гонений на православных христиан», - отметил владыка.

Архиерей сообщил, что в Собор новомучеников и исповедников включены имена около 1 800 святых.

«В 1989 году Русская Православная Церковь причислила к лику святых Патриарха-Исповедника Тихона (Беллавина), а в 1992 году состоялась канонизация священномучеников митрополита Киевского Владимира (Богоявленского).[…] Это были первые в Русской Православной Церкви канонизации новомучеников. Тогда же было решено, что память Собора новомучеников будет праздноваться ежегодно 7 февраля по новому стилю, если этот день выпадает на воскресенье, или же в ближайший к нему воскресный день.

С тех пор канонизации новомучеников и исповедников проводятся регулярно. Самая масштабная из них состоялась в 2000 году, когда было поименно прославлено более тысячи святых новомучеников и исповедников», - рассказал владыка Антоний.

Митрополит Антоний отметил, что канонизации новомучеников проводятся и в Украинской Православной Церкви.

«Глубоко символично, что первая канонизация, состоявшаяся в Украинской Православной Церкви, это была именно канонизация новомучеников. 22 июня 1993 года были причислены к лику святых священномученики Александр (Петровский) и Онуфрий (Гагалюк), а также 30 священномучеников Слободского края. К настоящему времени в Украинской Православной Церкви прославлено около 300 святых, большинство из которых – это новомученики и исповедники.

Канонизация такого большого числа новомучеников и исповедников поставила перед Церковью целый ряд новых задач. Прежде всего, канонизация предполагает написание жития святого, создание его иконописного изображения, написание в честь него богослужебных текстов. Довольно часто возникает вопрос об установлении достоверного места захоронения новомученика, обретения его честных мощей и их должного почитания», - объяснил владыка Антоний.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви напомнил ученым, что изучая подвиги святых, нужно воспринимать их не только умом, а и сердцем.

«Наше отношение к памяти новомучеников должно сочетать в себе интеллектуальные усилия с молитвенным обращением к ним. Ведь новые мученики за Христа – это наши ходатаи перед Богом. Потому я хочу пожелать участникам сегодняшней конференции не только умом изучать документы истории, но и сердцем воспринимать то послание, то свидетельство веры, которое обращают к нам новомученики и исповедники ХХ века. Будем помнить об их подвиге, и будем просить их помощи на нашем жизненном пути», - сказал он.

Митрополит Антоний также призвал участников конференции «дать оценку тому, что происходило на нашей территории с нашим народом. Как сложно было, на самом деле, избирать (правду – ред.). Потому что лож проникает в суть. Нужно быть церковным человеком, с мощным мировоззрением, чтобы преодолевать лож, которая льется из средств массовой информации. Это очень сложно для наших современных молодых свободных людей. Я желаю, чтобы молодежь всегда помнить и не давала себя обмануть».

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Киевской духовной академии 6 - 7 февраля проходит международная научная конференция на тему «Церковь мучеников: Гонение на веру и Церковь в ХХ веке».

В мероприятии принимают участие ученые из 17 стран: Украина, Германия, Италия, Франция, США, Великобритания, Польша, Румыния, Словакия, Сербия, Эстония, Латвия, Грузия, Россия, Беларусь, Молдова, Израиль. Всего участвует 98 докладчиков.

Цель конференции - изучение наследия и подвигов святых новомучеников и исповедников Церкви ХХ века, свидетельств и источников об истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советские времена.

Организаторы конференции - Киевская духовная академия и семинария и Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века.

8 февраля в Киево-Печерской лавре состоится открытие фотовыставки, посвященной новомученикам и исповедникам, пострадавшим от гонений на Православную Церковь.