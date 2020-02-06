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Упал с высоты 30 метров: появилось видео крушения самолета Измир-Стамбул

06.02.2020 / 18:43
В сети опубликовали видео посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Fly Pegasus в аэропорту Стамбула, в результате которой погиб по меньшей мере один пассажир и травмировались 157.

Об этом сообщают Anadolu, AFP, а также видео очевидцев в Твиттере

Губернатор Стамбульского региона Али Йерликайя сообщил, что самолет при заходе на посадку упал на взлетную полосу с высоты 30-40 метров.

На борту самолета было 177 пассажиров (среди которых двое детей) и шесть членов экипажа.

Напомним: 5 февраля в аэропорту Стамбула самолет, выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся на несколько частей.

Генконсул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что граждан Украины среди пострадавших нет.

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авария, самолет, падение, пострадавшие, Турция
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