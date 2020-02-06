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Авария самолета в Турции: в МИД рассказали, есть ли украинцы среди пострадавших

06.02.2020 / 17:54
Среди пострадавших в результате аварии самолета Boeing 737-800 в Турции нет украинцев.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман на странице в Twitter.

По словам генконсула, среди пострадавших в результате аварии самолета авиакомпании Fly Pegasus в аэропорту Стамбула граждан Украины нет.

"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшего рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", - написал Аман.

Ранее сообщалось, что 5 февраля в аэропорту Стамбула произошла авария самолета авиакомпании Fly Pegasus, который осуществлял рейс Измир-Стамбул. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего развалился на три части и загорелся.

По данным властей Стамбула, в результате аварии самолета авиакомпании Fly Pegasus пострадали 120 человек. Сейчас пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Источник

авария, самолет, Турция, Стамбул
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