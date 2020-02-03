На Закарпатье сгорел деревянный храм УПЦ

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Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было19.01.2020 / 21:33Последние новости рубрики
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НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% к концу 2020 года
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В Украине выпустили почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды
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Два самых молодых премьера мира: Гончарук похвастался фотографией из Давоса
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В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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