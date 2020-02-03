На Закарпатье сгорел деревянный храм УПЦ

В Иршаве Закарпатской области в ночь на 2 февраля произошел пожар в деревянном храме Украинской Православной Церкви в честь святителя Василия Великого.

Сообщение об этом поступило в Службу спасения в 00.55, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии и пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

Над ликвидацией пожара работало 5 единиц техники и 25 спасателей пожарно-спасательных подразделений Иршавы и села Долгое.

Так как храм полностью построен из дерева огонь довольно быстро распространился по площади. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 01.45. Ликвидировать пожар удалось в 05.35 на площади 169 кв. м. По предварительной информации пострадавших нет.

В Мукачевской епархии просят молитвенно поддержать настоятеля и верующих Свято-Васильевской прихода.