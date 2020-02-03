В Виннице задержали подозреваемого в краже мощей из храма УПЦ

В Виннице 1 февраля полиция задержала подозреваемого в похищении мощей святителя Николая чудотворца с Крестовоздвиженского храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Национальной полиции Винницкой области, задержанным оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство человека.

Как сообщалось, злоумышленник зашел в Крестовоздвиженский храм 31 января в полдень и вынес мощи святителя Николая с мощевиком.

Как рассказали в полиции, сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у друга злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет тюремного заключения. Следствие продолжается.

В Винницкой епархии УПЦ выразили «искреннюю благодарность полицейским и всем неравнодушным за помощь».