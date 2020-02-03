Величайшее благо для человека на земле — не роскошь земная, а увидеть и познать Господа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятель отметил, что евангельской притчей о покаявшемся мытаре Закхее (Лк. 19: 1-10), Церковь начинает верующих готовить к Великому посту.

«Пост — это дерево, на которое человек не может сойти в том состоянии, в котором находится, из-за своего маленького роста духовного, не может увидеть Бога… Когда человек начинает подниматься на дерево поста — начинает поститься, молиться, делать добрые дела, все вместе это и называется «пост», тогда Господь начинает приближаться к человеку, идет ему навстречу», — отметил Митрополит Онуфрий.

По словам Блаженнейшего, Господь Милостив и Милосерден, поэтому когда «Он видит наши усилия, что мы хотим приблизиться, увидеть Его, то первый идет нам навстречу».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал каждого «измерить свой духовный рост» и «взойти на дерево поста», чтобы увидеть Бога.

«Если мы не видим Спасителя, Божественную любовь, Божественное милосердие, которое нас окружает, не видим Божественное долготерпение, которое нас грешников терпит, то нужно сойти на древо поста — и оттуда все это видно. А если все это видно человеку, то он уже находится на этом дереве. Ему просто надо не сходить с него, а продолжать там находиться», — пояснил он.

Блаженнейший рассказал о жертвенной любви.

«Самое дорогое для человека — это увидеть Бога, понять Господа, понять Его Божественную любовь к нам. Это большое счастье для человека. И тот человек, который это узнает — как Закхей говорит: “Господи, половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо” (Лк. 19: 8), — начинает жертвенно любить своего ближнего и любить своего Творца, то есть ради этой любви жертвует своими интересами, помыслами, желаниями. И это самое великое благо, когда человек познает своего Творца», - отметил Митрополит Онуфрий.