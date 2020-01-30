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В Косово тысячи православных молились о спасении Сербской Церкви в Черногории

30.01.2020 / 12:05
В Косово тысячи православных молились о спасении Сербской Церкви в Черногории
Кosovo Оnline Источник: Кosovo Оnline
Полиция Косово обеспечила общественный порядок и приостановила движение на время молитвенного шествия

В Косово 29 января, в день Поклонения честным веригам апостола Петра, тысячи православных сербов прошли крестным ходом в защиту прав прихожан Сербской Православной Церкви в Черногории.

Как сообщает интернет-издание «Кosovo Оnline», Рашско-Призренская и Косовско-Метохийская епархия организовали молитвенное шествие в защиту верующих, а епископ Рашско-Призренский Феодосий (Шибалич) возглавил молитву о спасении Сербской Церкви в Черногории.

Крестный ход поддержали даже таксисты Косовской Митровицы, которые бесплатно доставили всех пожилых участников крестного хода к месту его проведения.

Полиция Косово обеспечила общественный порядок и приостановила движение на время молитвенного шествия.

Источник: Inpress.ua
православие, косово
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