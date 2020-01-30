В Косово тысячи православных молились о спасении Сербской Церкви в Черногории

В Косово 29 января, в день Поклонения честным веригам апостола Петра, тысячи православных сербов прошли крестным ходом в защиту прав прихожан Сербской Православной Церкви в Черногории.

Как сообщает интернет-издание «Кosovo Оnline», Рашско-Призренская и Косовско-Метохийская епархия организовали молитвенное шествие в защиту верующих, а епископ Рашско-Призренский Феодосий (Шибалич) возглавил молитву о спасении Сербской Церкви в Черногории.

Крестный ход поддержали даже таксисты Косовской Митровицы, которые бесплатно доставили всех пожилых участников крестного хода к месту его проведения.

Полиция Косово обеспечила общественный порядок и приостановила движение на время молитвенного шествия.