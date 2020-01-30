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Кабмин уволил Кравцова из "Укрзализныци"

30.01.2020 / 13:19
Кабинет министров на заседании 29 января согласовал увольнение главы АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Об этом шла речь на брифинге премьера Алексея Гончарука по итогам заседания правительства

Прямая речь: "Мы согласовали увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный, по нашему мнению, шаг для перезагрузки всего, что происходило в этой государственной компании".

По словам Гончарука, вскоре объявят новый конкурс на должность главы "Укрзализныци".

Напомним: заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления, увольнение Кравцова наблюдательным советом будет стоить компенсации его годовой зарплаты, которая в 2018 году составила почти 10 млн гривень, в прошлом году - более 9 млн.

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.

3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

Источник

Кабмин, увольнение, Укрзализныця, Кравцов
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