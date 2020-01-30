Войти | Зарегистрироваться
12:48

четверг,
30 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Приватбанк выплатил 22 миллиона заводу Коломойского

30.01.2020 / 12:17
29 января Приватбанк выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" Игоря Коломойского 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В то же время Приватбанк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая его решение неправомерным, а действия организаторов пикета - "очередной попыткой давления на банк".

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который проводится с сентября 2019 года перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве.

Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов Приватбанка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.

Напомним: Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.

Источник 

компенсация, суд, Коломойский, Приватбанк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 января
29 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.