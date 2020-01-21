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На Полесье освятили новый храм УПЦ

21.01.2020 / 11:23
На Полесье освятили новый храм УПЦ
Сарненская епархия Источник: Центр информации УПЦ
После чина освящения была совершена первая Божественная литургия

В Ровненской области в селе Рокитное 20 января, в праздник Собора Иоанна Предтечи, был освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, чин освящения, по приглашению религиозной общины, возглавил митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

Во время освящения митрополит заложил мощи святого преподобномученика Василия в святой Престол.

После чина освящения была совершена первая Божественная литургия архиерейским чином.

По завершении богослужения владыка произнес проповедь, в которой раскрыл значение храма для верующих людей и отметил меценатов церковными наградами.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Сарненская епархия
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