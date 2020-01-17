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Катастрофа самолета МАУ: в Лондоне разработали положение по сотрудничеству с Ираном

17.01.2020 / 15:54
Страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана 8 января, разработали положение относительно дальнейшего сотрудничества с Ираном.

Об этом 16 января в Лондоне после встречи пяти министров МИД заявил глава внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филипп Шампань, который возглавил Международную группу по расследованию катастрофы украинского самолета в Иране.

"Сегодня члены координационной группы разработали положение сотрудничества с Ираном, которые будут опубликованы позже. Эти положения базируются на пяти ключевых элементах, которые станут дорожной картой нашего сотрудничества с иранскими властями", - сказал он.

Так, во-первых, Иран должен обеспечить полный и беспрепятственный доступ иностранным дипломатам для предоставления консульских услуг.

Во-вторых, Иран должен обеспечить, чтобы процесс идентификации погибших был проведен прозрачно и в соответствии с международными стандартами. При этом, пожелания родственников погибших относительно репатриации должны уважаться.

В-третьих, Иран должен обеспечить полное, независимое и прозрачное международное расследование в соответствии с положениями международной Конвенции по гражданской авиации.

В-четвертых, Иран должен взять на себя всю ответственность за катастрофу рейса PS 752 и признать свои обязанности перед родственниками погибших, включая вопросы компенсации.

В-пятых, Иран должен обеспечить привлечение к ответственности людей, которые будут признаны ответственными за уничтожение самолета в рамках уголовного расследования, через прозрачный и независимый судебный процесс, в соответствии с международными стандартами судебных процессов и прав человека.

По словам Шампаня, Тегеран уже продемонстрировал высокий уровень сотрудничества, однако, страны и дальше будут ежедневно наблюдать и призывать иранскую сторону продолжать сотрудничество.

Отмечается, что встреча проходила при участии министров МИД Украины, Швеции, Афганистана, Великобритании, Канады, и Нидерландов.

Напомним, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако 11 января Иран заявил, что украинский авиалайнер был случайно сбит военными.

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самолет, крушение, МАУ, Иран
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