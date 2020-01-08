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Пассажирский самолет украинских международных авиалиний потерпел крушение в Иране

08.01.2020 / 16:15
Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

Об этом сообщило иранское информагентство FARS.

В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

На борту лайнера Вoeing 737, по предварительной информации, находились 180 пассажиров и членов экипажа, информация об их судьбе не поступала.

Подробности катастрофы не приводятся.

Источник

авиакатастрофа, Иран, Вoeing 737
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