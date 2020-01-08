Помпео: решение Трампа о ликвидации Сулеймани было законным и правильным

Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе 7 января.

«Президент имел вполне законные и надлежащие основания, также это решение идеально вписывается в нашу стратегию - как шире противостоять угрозе злоумышленной деятельности со стороны Ирана», - сказал Помпео.

По его словам, «каждый раз, когда президент принимает решение такого масштаба, ему поступает много данных (от разведки)».

По словам госсекретаря, Сулеймани, прибыв в Багдад (где он был ликвидирован), не имел благородных намерений. «Есть ли история, которая хотя бы отдаленно свидетельствовала о том, что этот добрый джентльмен, этот дипломат высокого порядка - Касем Сулеймани - ехал в Багдад с идеей проведения мирной миссии? - сказал Помпео журналистам. - Мы знаем, что это было не так".

Он также отметил, что "Иран отказался присоединиться к региональному и международному консенсусу ради мира, и на самом деле активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс, продолжая свои длительные глобальные усилия по поддержке там групп боевиков».

«Мы могли четко видеть все, что сделал Сулеймани", - сказал Помпео, указывая на влияние Ирана в Ливане и других странах региона, где, по его словам, Тегеран отвергал "суверенитет и свободу".

Напомним, ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Иран заявил о «жестокой мести» США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.

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