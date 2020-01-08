Иран атаковал американскую военную базу в Ираке

Об этом сообщает CNN

Министерство обороны США 8 января сообщило, что Иран выпустил более дюжины ракет по двум иракских базах, где располагаются американские военные.

Официальный представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что Иран выпустил более десятка ракет по авиабазе аль-Асад, где находятся войска США, а также по базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. Хоффман добавил, что Пентагон оценивает ущерб, нанесенный атаками.

Прямая речь: "На днях, в ответ на иранские угрозы, Пентагон принял все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров. Эти базы находились в состоянии повышенной готовности из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе ".

Иранское государственное телевидение сообщило, что иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC), "нанес удар по авиабазе США аль-Асад в Ираке десятками ракет". IRGC предупредил США о более "сокрушительные ответы в случае новой агрессии". В IRGC заявили, что нанесут удар по любой региональной государстве, которая станет платформой для агрессии США.

Прессекретар Белого дома Стефани Гриша сообщила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о ракетные атаки.

Прямая речь: "Нам известны сообщения о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности".

Напомним: 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.

На это президент США заявил, что в случае какой-либо враждебности со стороны Ирака он может наложить "очень большие санкции" - такие, "каких они никогда раньше не видели", что сделает санкции против Ирана "несколько скучными". Также Трамп потребовал от Багдада возмещения США миллиардов долларов за инвестиции в строительство авиабазы.

Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".

Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

6 января СМИ распространили информацию о начале процесса вывода войск США из Ирака, однако в Министерстве обороны США эти данные отрицают.

По данным WP, в администрации Трампа начали работу над пакетом санкций против Ирака, но окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято.

Также стало известно, что США отказались выдавать визу министру иностранных дел Ирака Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был лететь на заседание Совета Безопасности ООН, чтобы принять участие в дискуссиях относительно смерти генерала Касема Сулеймани.

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