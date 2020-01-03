Во Всеукраинском Совете Церквей новый глава

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Папа Римский призвал "сойти с пьедесталов гордости"
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В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек – уточненные данные
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16:47
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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В "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт с предыдущим
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Кулеба: выплата пенсий в ОРДЛО возможна только в контексте деоккупации
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09:45
Кулеба заявляет о неготовности возвращения Украины к прямым поставкам газа из России
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В Украине выросли "минималка" и прожиточный минимум
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В Украине начали действовать новые цены на газ
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