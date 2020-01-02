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С 1 января усилилась защита обличителей коррупции

02.01.2020 / 11:46
С 1 января 2020 года вступил в силу закон № 198-IX, которым вносятся изменения в законодательство относительно усиления защиты обличителей коррупции.

Документом от 17 октября 2019 года вносятся изменения в закон № 1700-VII "О предотвращении коррупции" и дополняют его пунктами, усиливающими правовую защиту лиц, которые обличают коррупционные действия должностных лиц.

В частности, ст. ст. 531–539 обеспечиваются условия для сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, устанавливается порядок проверки по сообщению обличителя, определяются права и гарантии защиты обличителя и его близких лиц, а также гарантируют защиту трудовых прав обличителя.

Последний пункт предусматривает, что обличителю, его близким лицам не может быть отказано в приеме на работу, их не может быть освобождено или принуждено к увольнению, привлечено к дисциплинарной ответственности или подвергнуто со стороны руководителя другим негативным мерам воздействия (перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, уменьшение зарплаты и т.п.) или угрозе таких мер воздействия в связи с сообщением о возможных фактах коррупции.

Кроме того, этими изменениями обеспечивают право обличителя на конфиденциальность и анонимность, на получение информации и устанавливают юридическую ответственность обличителя.

Источник 

закон, коррупция, обличитель коррупции
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