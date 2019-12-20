Войти | Зарегистрироваться
20:27

суббота,
21 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже

21.12.2019 / 19:15
По заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

 Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в субботу в Telegram

Согласно выводам комиссии, с третьего этажа пожар распространился. При этом люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Дословно Гончарук: "Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.

Премьер подчеркнул, что правительство усилит ответственность за нарушения пожарной безопасности, введет добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, а также проверит все здания.

По его словам, уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. В пятницу был назначен новый руководитель Главного управления ГСЧС - Шулюк Вадим.

Напомним: 17 декабря глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что, по предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в колледже на улице Троицкой в ​​Одессе произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.

Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

Источник

пожар, колледж, Одесса
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.