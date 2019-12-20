Гончарук поручил Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов

Об этом говорится в поручении правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", – говорится в документе.

В документе говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга этот "стоп" не коснется. Это уже второй раз за последние полгода Минфин приостанавливает проведение определенной части расходов.

Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя офиса президента Андрея Богдана.

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