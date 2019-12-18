Митрополит Онуфрий приехал с подарками к 50-ти маленьким пациентам Национального института рака

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца, посетил детское отделение Национального института рака (НИР).

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший поздравил маленьких пациентов, медперсонал c днем святого Николая и передал подарки от благотворительного фонда Митрополита Онуфрия «Мир вам!».

«Мы сегодня находимся в детском онкологическом отделении. Я желаю, чтобы Господь молитвами святителя Николая исцелил этих детей! Чтобы они вышли здоровыми, чтобы они были добрыми, полноценными гражданами нашего государства! И чтобы они жили так, чтобы в их жизни прославлялось имя Божие, как жил святой Николай», - пожелал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками.

«Я поздравляю всех - и детишек, и всех граждан Украины с днем святого Николая. Святитель Николай был дивный святой угодник, во время своей земной жизни достойно служил Богу и людям. Он любил Бога и в Боге любил всех людей. Он помогал нуждающимся, помогал обиженным, помогал тем, кто болен, кто имел какие-то трудности в земной жизни. Продолжая его традиции, Церковь также пытается в этот день творить добро.

Святой Николай и сегодня всем помогает. Это не все видят. А мы знаем, что святой Николай сегодня с нами и молится о нас, и помогает каждому, в чем кто нуждается», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший подарил врачам, которые борются за жизнь детей, иконы святого Николая.

Заведующий научно-исследовательским отделением детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк сообщил о том, что на данный момент 50 детей находятся в медучреждении, и им оказывают духовную поддержку священники Украинской Православной Церкви.

«Митрополит Онуфрий приезжает к нам в день святого Николая. Родители и дети испытывают подъем, конечно. Относительно помощи - отец Евгений (настоятель больничного храма, - Ред.) ежедневно духовно поддерживает семьи, медперсонал, нуждающихся в помощи. Им нужна духовная поддержка.

Дети находятся длительное время на стационаре. Время лечения длится больше года. Поэтому любая поддержка и демонстрация того факта, что они не исключены из общественной жизни, являются такой же частью, как и все граждане страны, для них важны. Они возвращаются после заболевания в мир абсолютно адаптированными. Те, кому очень трудно у нас, тем семьям, конечно, нужна специальная поддержка», - рассказал Григорий Климнюк.

Настоятель храма в честь святых бессребренников Космы и Дамиана при НИР протоиерей Евгений Милешкин отметил, что пациенты детского отделения принимают участие в таинствах Церкви.

«Наш храм находится на территории института. Мы уже более 15 лет служим здесь. Служим больным – и детям, и взрослым. Это наша обязанность, наша потребность, наше желание. Мы стараемся все, что можно сделать, чтобы хоть немножечко легче стало тем пациентам, которые находятся в этой больнице. В храм приходят и дети, и родители… Мы еженедельно причащаем деток. Старшие исповедуются, мы беседуем с ними, проводим воскресные школы, играем, делаем поделки, помогаем, если это необходимо, донорам, какими-то финансами. Стараемся полностью подключиться к жизни больницы, чтобы как-то облегчить участь пациентов», - поделился священник.