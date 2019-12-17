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Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты

17.12.2019 / 14:23
Укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты, отметило руководство Национального банка в ходе встречи с представителями Кабинета министров.

"В рамках сегодняшней встречи речь шла в основном об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост. Представители НБУ отметили, что это является положительным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь некоторое негативное влияние на отдельные сегменты", – указывается в релизе на сайте центробанка по итогам встречи в понедельник, 16 декабря.

Согласно пресс-релизу, во встрече, в частности, приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, министр экономики Тимофей Милованов, правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца – со стороны правительства, а также глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и замглавы Дмитрий Сологуб.

"Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений", – отмечается в релизе.

"Благородя укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в рамках 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – цитирует пресс-служба НБУ Смолия.

В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением гривни, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках – в сентябре-октябре этого года они были на 20% ниже, чем год назад, указал центробанк в релизе.

Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, НБУ и Кабмин формализовали свое взаимодействие в начале сентября подписанием меморандума, рассчитывая, что такая кооперация будет содействовать улучшению ожиданий населения и бизнеса и росту доверия инвесторов. Тогда Нацбанк и правительство также договорились о проведении регулярных консультаций на уровне руководства и специалистов.

Источник 

Кабмин, НБУ, гривня, укрепление гривни
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