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Канада приглашает миллион мигрантов, которые помогут построить сильную страну

17.12.2019 / 12:50
К 2022 году Канада рассчитывает принять более миллиона мигрантов со всего мира.

Об этом свидетельствует мандат, переданный премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

Дословно: "Вы удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг., Привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода".

Прямая речь Трюдо: Государство должно сфокусироваться на "приглашении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить сильную Канаду".

Премьер-министр Канады также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, которым на родине грозит опасность.

Прямая речь: "Необходимо ввести отдельный канал приема беженцев, чтобы предоставить безопасное убежище защитникам прав человека, журналистам и гуманитарным работникам, которым угрожает опасность, цель - переселить 250 человек в течение года".

Напомним: Украина обсудила с Канадой расширение ЗСТ и упрощение поездок.

Источник

мигрант, Канада, Джастин Трюдо
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