Пристайко: дату прекращения огня на Донбассе объявят на этой неделе

Об этом шла речь в интервью Пристайко УНИАНу

Прямая речь: "Сейчас мы договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс.

Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей. Однако имея в виду, что мы должны прийти к реализации формулы "всех на всех".

Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявления (об этом) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс.

Еще одно событие, которое для нас очень важно, состоится на текущей неделе. По нашей просьбе Красный Крест предпримет очередную попытку доехать до тех территорий, пересечь линию (столкновение) и принять участие в расследовании того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Нужно будет дойти до каждого задержанного и содержащегося там, в тех условиях, по линии столкновения. До сих пор Красный Крест никогда не получал такого доступа. Мы договорились с Путиным об этом доступе, и на текущей неделе сможем узнать, произошло это или нет".

О прекращении огня: "Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение – сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки на подготовку (им надо иметь достаточно экипажей на местах, технические возможности, чтобы проверить), затем подается согласованная дата...

Мы планировали где-то ближе к 24-го числа. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать".

18 декабря в Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы.

Напомним: 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.

Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.

Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.

О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.

Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.

Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.

Следующая встреча "нормандской четверки" планируется через 4 месяца в Берлине.

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