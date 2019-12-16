Войти | Зарегистрироваться
11:03

понедельник,
16 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, как Бог открывает людям «великое и недоступное»

16.12.2019 / 10:48
Митрополит Антоний рассказал, как Бог открывает людям «великое и недоступное»
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что Господь всегда ждет, когда мы обратимся к Нему

Есть в Священном Писании слова-откровения, выходящие за рамки человеческого понимания, за пределы разума и чувств, это слова, сказанные Самим Богом, они вечны, неизменяемы, бездонны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит Антоний цитирует: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).

«О чем говорит нам Господь? Что предлагается человеку? Великое и недоступное – это наша новая жизнь в Боге.

Заботливо и филигранно Творец воссоздает погибший мир, постепенно воскрешая его ради каждого человека. Создаются неповторимые миры, в которые как величайшие драгоценности мы будем помещены в положенное  время.

Мы войдем туда полностью обновившись, облаченные в ослепительные одеяния новой жизни. Но для этого нужно воззвать ко Господу, наполниться Его дыханием и величием», - объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «Воззвание к Божественному свету открывает дверь в недоступное, показывает то, о чем не ведали ранее. Приходит новое понимание, откровение».

Владыка отметил, что Господь всегда ждет, когда мы обратимся к Нему.

«Бог желает постоянного общения с нами. Он смиренно ждет, когда мы оторвемся от дел, от общения с другими, когда вспомним о Нем и захотим услышать Его слово, познать Его.

Господь хочет участвовать в нашей жизни, наполнять ее идеальной красотой, светом, совершенной радостью, разделять все наши переживания, воплощать мечты. Он предлагает нам новый уровень жизни, свободу от страхов и полную защищенность», - сказал митрополит Антоний.

Он рассказал, что «Бог ждет, чтобы мы стали «богом ради Христа», Который стал «человеком ради нас», по слову святителя Григория Богослова. Но обращения Господа остаются неуслышанными, мы не взываем и не просим, не нуждаемся в Нем, даже не стремимся осознать Его беспредельность».

Митрополит Антоний подчеркнул, что «мы стоим, словно одинокие путники с зажженной свечой ночью на берегу моря, видя только его малую часть, не осознавая всего масштаба.

Все слова Священного Писания являются истиной, и если они истинны, то их нужно непременно исполнять. Невоплощенная в жизнь истина становится заблуждением».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 декабря
13 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.