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Зеленский ожидает конца войны на Донбассе после нормандских встреч

16.12.2019 / 16:48
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встречи в нормандском формате по Донбассу дают возможность добиться результата - конец войны в Украине.

Об этом он заявил съемочной группе канала "Россия 1" в кулуарах саммита "нормандской четверки".

Журналисты российского канала спросили Зеленского, как прошла встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - ответил президент Украины.

Зеленский, считает, что встречи подобного формата дают возможность положить конец войне на Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", - добавил он.

По слова Зеленского, у украинской стороны "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное - положено начало общению.

Отметим, Зеленский ранее заявил, что интервью российскому каналу не давал.

Напомним, ранее в России заявили, что никаких изменений в минских соглашениях не будет и быть не может.

До нормандской встречи министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей.

Источник

Донбасс, нормандский формат, Зеленский
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