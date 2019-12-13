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Президенты Украины и ЕК согласовали шаги, необходимые для скорейшего выделения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС

13.12.2019 / 13:20
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудили актуальные вопросы повестки дня Украина-ЕС.

В том числе согласовали необходимые для скорейшего выделения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - сообщает пресс-лужба главы Украинского государства в четверг, 12 декабря.

Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", - говорится в информации.

Также Зеленский сообщил фон дер Ляйен об итогах саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

"Урсула фон дер Ляен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в нормандском формате, и достижения весомых результатов встречи", - говорится в информации.

Источник

Зеленский, ЕК, помощь Украине, Урсула фон дер Ляен
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