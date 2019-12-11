Предстоятель УПЦ в 2019 году возглавил более 130 богослужений и побывал в 7 епархиях

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в 2019 году совершил более 130 богослужений, с Первосвятительскими визитами посещал украинские епархии, совершал паломнические визиты, участвовал в общегосударственных официальных мероприятиях и заседаниях Священного Синода УПЦ, а также обращался к верующим в еженедельном выпуске телевизионного проекта «Слово Предстоятеля».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«Блаженнейший Онуфрий посетил с Первосвятительским визитом 7 епархий Украинской Православной Церкви: Белоцерковскую, Бориспольскую, Одесскую, Полтавскую, Тульчинскую, Хустскую и Черновицко-Буковинскую. Блаженнейший владыка посетил Почаевскую, Святогорскую и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а также Зимненский женский монастырь. В мае Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил традиционное ежегодное паломничество на Святую Землю», - сообщается в документе.

В отчете отмечается, что в течении 2019 года Предстоятель Украинской Православной Церкви встречался с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви и представителями Поместных Православных Церквей, Президентом Украины, послами и представителями дипломатического корпуса, политиками, спортсменами и культурными деятелями. Также Его Блаженство участвовал в общегосударственных официальных мероприятиях, председательствовал на форумах и конференциях.

«Во время ежегодного паломнического визита на Святую Землю, 17 мая Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III.

24-25 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви встретился с представителями Поместных Православных Церквей, прибывших в Украину на торжества по случаю празднования 75-летия со дня рождения и 5-й годовщины интронизации Его Блаженства, а именно Русской, Александрийской, Иерусалимской, Румынской, Сербской , Болгарской, Кипрской, Польской, Православной Церкви в Чешских землях и Словакии и Православной Церкви в Америке», - говорится в документе.

30 апреля на территории митрополичьей резиденции в Феофании состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с новоизбранным Президентом Украины В.А. Зеленским.

Также в отчете указано, что 4 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви принял участие во встрече представителей религиозных конфессий и организаций Украины с Президентом Украины В.А. Зеленским.

В документе отмечается, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий с 27 октября 2018 по 9 ноября 2019 еженедельно обращался к верующим в эфире проекта «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«В каждом выпуске «Слова Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказывал притчу или фрагмент из Евангелия, которые зачитываются в храме во время воскресного богослужения, объясняя смысл Евангельского повествования», - говорится в документе.

Аудитория программы «Слово Предстоятеля» за весь период выхода составила около 7 млн зрителей.

Как сообщалось ранее, в 2019 году увеличилось количество церковных общин Украинской Православной Церкви - к концу года насчитывается 12 338 приходов, что на 246 больше, чем в прошлом году - 12 092.