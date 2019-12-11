Войти | Зарегистрироваться
17:54

среда,
11 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Загороднюк по итогам "нормандского саммита": велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс

11.12.2019 / 16:17
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк комментируя встречу лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже заявил, что существует большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но главным является то, что есть прогресс.

"Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены", - написал Загороднюк на странице в Фейсбуке.

Кроме того, министр обороны отметил, что любая встреча и переговоры требуют тщательной подготовки.

"Процесс не будет быстрый. Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения", - подчеркнул он.

Загороднюк отметил, что в ходе вчерашней Нормандской встречи была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины.

"Также не забывайте, что этот день стал возможным благодаря воинам, которые держат линию фронта. К сожалению, трое из них погибли сегодня. Благодарен каждому и искренние соболезнования семьям погибших и собратьям", - подытожил министр..

Источник 

нормандский формат, Загороднюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.