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Дело об импичменте: демократы выдвинули Трампу обвинения по двум статьям

11.12.2019 / 18:12
Демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту США Дональду Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Об этом заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер, сообщает CNN.

“Злоупотребление властью является нарушением, которое подпадает под импичмент для президента, который использовал власть для получения неправомерной личной выгоды, и при этом игнорировал национальные интересы. Именно это президент Трамп сделал, когда требовал и давил на Украину для вмешательства в наши президентские выборы в 2020 году”, - сказал он.

По словам Надлера, другая статья касается препятствования работе Конгресса.

“Президент, который считает, что он стоит вне подотчетности, над американскими гражданами и над полномочиями Конгресса по импичменту, который имеет целью защищать от угроз наши демократические институты, является президентом, который видит себя вне закона”, - добавил он.

Ранее американское издание The Hill сообщило, что демократы в Палате представителей США во вторник, 10 декабря, планируют выдвинуть обвинения президенту США Дональду Трампу по двум статьям в деле об импичменте.

Напомним, 5 декабря спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.

Источник

США, импичмент, Трамп
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