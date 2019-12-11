Войти | Зарегистрироваться
14:47

среда,
11 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Аваков намекнул на компромисс по контролю над границей

11.12.2019 / 13:51
Украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с "представителями территориальных общин".

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии Hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

Прямая речь: "Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков ответил: "Я же вам сказал – территориальных общин".

Глава МВД также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".

Этому предшествовало: 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Среди прочего, лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились, что предпосылки для проведения местных выборах в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Киев настаивает, что выборы на Донбассе могут произойти только после возвращения контроля над восточной границей Украины и после разоружения боевиков, а Россия настаивает на досрочных выборах до возвращения контроля над границей.

Источник 

полиция, Аваков, оккупированные территории
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.