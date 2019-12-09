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На Ровенщине общины УПЦ объединились для решения проблемных ситуаций

09.12.2019 / 18:01
На Ровенщине общины УПЦ объединились для решения проблемных ситуаций
Участники Форума Источник: Центр інформації УПЦ
Форум составляли пленарные доклады и дискуссионные панели, во время которых все желающие могли задать вопрос докладчику

В Ровенской области состоялся форум «Православие и вызовы современности», организованный активной православной интеллигенцией.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Основная цель мероприятия - найти новые инструменты и пути для работы с молодежью, детьми, наладить взаимопомощь и поддержку в случае создания проблемных ситуаций на приходах», - отметили в оргкомитете форума.

По словам организаторов, мероприятие собрало ученых, учителей, журналистов и неравнодушных людей для совместного служения на благо Церкви.

Форум составляли пленарные доклады и дискуссионные панели, во время которых все желающие могли задать вопрос докладчику.

Организаторы отметили, что «люди жаждут такого формата встреч, поэтому среди двух сотен участников продолжались оживленные обсуждения в зале и вне его».

В мероприятии участвовали известные православные спикеры, среди которых победитель вокального шоу «Голос страны» протоиерей Александр Клименко и профессор Киевской духовной академии протоиерей Алексей Добош.

«Это действительно актуально и необходимость проведения таких мероприятий очевидна - есть множество насущных проблем и их решение требует поиска коллегиальных решений и практических предложений от тех, кто такие проблемы уже встречал, пережил, решил их и пошел вперед», - по завершению форума написал отец Александр Клименко на своей странице в Фейсбук.

По завершению форума все участники присоединились к составлению резолюции, в которой изложили план мероприятий, запланированных на следующий год.

Источник: Inpress.ua
упц
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