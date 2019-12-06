Украина и МВФ договорились о новой программе на $5,5 млрд

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам разговора главы государства с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой

Прямая речь Георгиевой: "Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ".

"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ".

Прямая речь Зеленского: "Наш разговор был очень конструктивным. Обрадованный, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ".

"Новая программа сотрудничества с МВФ целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинском. Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровнем экономического развития и благосостояния".

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине 22 ноября.

В МВФ акцентировали внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

Премьер Алексей Гончарук оценил переговоры с миссией Международного валютного фонда как конструктивные.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.

В свою очередь источники в разных госструктурах заявляли о том, что Украина не успеет получить окончательное решение от МВФ до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале.

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